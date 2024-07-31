İsmail Haniye kimdir? Hamas Lideri İsmail Haniye öldü mü, kaç yaşında ve neden öldü?
Hamas Lideri İsmail Haniye hayatı ile milyonların gündeminde bulunuyor. İsrail- Gazze savaşı sürerken Hamas'ın Gazze'deki önemli figürü İsmail Haniye'nin siyasi alanda pek çok görev edinmiştir. Yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan İsmail Haniye'nin suikaste uğradığı duyuruldu. Peki Hamas Lideri İsmail Haniye kimdir, öldü mü, kaç yaşında ve neden öldü? İşte İsmail Haniye biyografisi ve siyasi hayatı
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İsmail Haniye hayatı ile son günlerin en çok merak edilen ismi oluyor. 1962 yılında Filistin’deki El Şati Mülteci Kampı’nda doğan İsmail Haniye lköğrenimini Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecileri Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) tarafından yönetilen kurumlarda almış, Gazze İslam Üniversitesi’nde Arap Edebiyatı okumuştur.. Peki İsmail Haniye kimdir? Hamas Lideri İsmail Haniye öldü mü, kaç yaşında ve neden öldü?
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İSMAİL HANİYE KİMDİR?
İsmail Haniye (d. 1963- ö. 30 Temmuz 2024), Filistinli siyaset adamı, Filistin Ulusal Yönetimi'nin eski başbakanı.
2017 yılından itibaren Hamas'ın Siyasi Büro Başkanıdır. 1963'te Gazze Şeridi'ndeki Elşati mülteci kampında dünyaya geldi. Ailesi 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında Aşkelon şehrinden kaçarak mülteci durumuna düşmüştü. 1987'de Gazze İslam Üniversitesi'nden mezun oldu. 1989'da I. İntifada'ya katıldığı ve Hamas üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı. 1992'de serbest bırakıldıktan sonra, İsrail tarafından diğer İslami Cihad ve Hamas üyesi 415 kişilik grubun arasına katılıp, Güney Lübnan'a sürüldü. Ertesi yıl Gazze'ye geri döndü.
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İSMAİL HANİYE ÖLDÜ MÜ?
İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye, 10 Nisan'da düzenlenen İsrail saldırısında 3 oğlu ve 4 torununu kaybetmişti.
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3 OĞLU VE 4 TORUNU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
İsrail ordusu, 10 Nisan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu.
Saldırıda 3 oğlu ve 4 torununu kaybeden Haniye, "çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini" söylemişti.
Haniye'nin, İsrail ordusunun Ramazan Bayramı'nda düzenlediği saldırıda yaralanan torunu Melek Haniye de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
İsrail basınına göre, "Haniye'nin oğullarına düzenlenen suikast, İsrail ordusu ve istihbaratının işbirliğiyle" gerçekleştirilmişti.
Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.
KURULDUĞU GÜNDEN BU YANA HAMAS'IN ÖNDE GELEN İSİMLERİNDEN
Kurulduğu günden bu yana Hamas'ın önde gelen isimlerinden olan Haniye, 2006'da Filistin Başbakanı olarak atandı ancak ertesi yıl Gazze'deki şiddet olayları sonrası El Fetih örgütü tarafından görevden alındı.
Haniye 2017 yılında Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçildi. ABD, 2018'de Haniye'yi "teröristler listesine" ekledi.
Aynı yıl Gazze'den ayrılan Haniye, daha çok Katar'da yaşıyordu.
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