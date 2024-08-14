İsmail Hacıoğlu, bekârlık yemini etti

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kaya Kumarki, 2016'da evlenmiş ve bu evliliklerinden Yemin adında bir kız çocukları olmuştu. Çift, 2020'de boşanma kararı aldıktan sonra, ilişkilerine ikinci bir şans vermek için 2024'te yeniden bir araya gelmişti.