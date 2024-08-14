İsmail Hacıoğlu, bekârlık yemini etti
Duygu Kaya Kumarki'nin geçtiğimiz aylarda barıştığı eski eşi İsmail Hacıoğlu ile birlikteliğini yeniden sonlandırdığını açıklamasının ardından ünlü oyuncu da manidar bir paylaşımda bulunarak resmen bekârlık yemini etti
- 1
- 2
İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kaya Kumarki, 2016'da evlenmiş ve bu evliliklerinden Yemin adında bir kız çocukları olmuştu. Çift, 2020'de boşanma kararı aldıktan sonra, ilişkilerine ikinci bir şans vermek için 2024'te yeniden bir araya gelmişti.
- 3
Ancak eski eşten sevgili olmadı. Duygu Kaya Kumarki, İsmail Hacıoğlu ile olan birlikteliklerini sonlandırdıklarını yaptığı bir paylaşımla açıkladı.
-
- 4
Bunun üzerine ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.
- 5
İsmail Hacıoğlu, Yeşilçam filmi 'Bekarlık Sultanlıktır'dan bekarlık yemini edilen bir kesit yayımladı. Hacıoğlu'nun eski eşi ile aldığı ayrılık kararının ardından böyle bir paylaşımda bulunması ise gönderme olarak yorumlandı.
Fotoğraflar: Instagram, AA