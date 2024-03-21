İsmail Hacıoğlu'nun acı günü: Hayatıma hangi kadın girerse girsin gözleri hep sendi
İsmail Hacıoğlu'nun babaannesi Gökçen Hacıoğlu hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, acı haberi; "Hayatıma hangi kadın girse gözleri sendi biliyor musun? Güle güle menekşe gözlüm" sözleriyle duyurdu
İsmail Hacıoğlu, babaanne acısıyla sarsıldı.
Ünlü oyuncu, 84 yaşındaki babaannesi Gökçen Hacıoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.
"SENİ HEP SEVECEĞİM"
İsmail Hacıoğlu, babaannesiyle aynı karede yer aldığı bu fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımladı. Hacıoğlu, üzüntüsünü; "Hayatıma hangi kadın girse gözleri sendi biliyor musun? Güle güle menekşe gözlüm... Çok sevdim seni ve hep seveceğim ve geleceğim" sözleriyle ifade etti.
Babaannesini toprağa veren İsmail Hacıoğlu, daha sonra mezarın fotoğrafını yayımladı.