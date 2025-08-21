İsmail Ege Şaşmaz’dan ailece Bodrum kaçamağı
Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, eşi Hande Ünal ve kızları Azra ile çıktığı Bodrum tatilinde denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı
Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; İsmail Ege Şaşmaz, 2021 yılında hayatını birleştirdiği eşi Hande Ünal ve kızları Azra ile birlikte Bodrum’da tatilin keyfini çıkarıyor.
Ünlü oyuncu, Gündoğan’da denize girerken objektiflere yansıdı.
Şaşmaz ailesi, kaldıkları otelin plajında güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkararak keyifli anlar yaşadı.
Öte yandan İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal, tatilde romantik anlara da imza attı.
O anlar, kameralara renkli kareler olarak yansıdı.