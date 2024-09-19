İşlevini yerine getiremeyen beyin hücreleri, obezite ve diyabete yol açabiliyor | Sağlık Haberleri

İşlevini yerine getiremeyen beyin hücreleri, obezite ve diyabete yol açabiliyor | Sağlık Haberleri

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Bulguları "Nature" dergisinde yayımlanan araştırmada, Avustralya'daki St Vincent's Tıbbi Araştırma Enstitüsü, Monash, Macquarie ve Melbourne üniversiteleriyle Kanada'daki Calgary Üniversitesinden bilim insanları, obez farelerin beyin hücrelerini inceledi.

Buna göre, araştırmacılar, obezite ve tip 2 diyabet hastalarının beyin hücrelerinin "yoğun ve yapışkan özellikli hücre dışı matrikste (ECM) sıkışabildiğini" ve insülin direnci geliştirdiğini tespit etti.

Beyin hücrelerinin "neurofibrosis" ismini verdikleri sıkışma problemi nedeniyle kan şekeri seviyesi, açlık ve vücut ağırlığını kontrol etme yetilerinin kısıtlandığını aktaran araştırmacılar, bu durumun kalpte de sorunlara yol açabildiğini belirtti.

Araştırmacılar ayrıca ECM'yi hedef alan "neurofibrosis engelleyiciler" geliştirdiklerini ve bunların kan şekerinin kontrolde tutulamamasına neden olan insülin direnci durumunu düzeltebildiğini kaydetti.