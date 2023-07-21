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Kek çok sevilen ve çok tüketilen tarifler arasında yer alır. Hem kolay ve pratik oluşu hem de lezzetli olması sebebiyle çok tercih edilen bir üründür. Özellikle çocuklar kek yemeyi çok sever. Kekin birçok çeşidi bulunur. Kakaolu, üzümlü, fındıklı, meyveli gibi çeşitlerinin arasında bir de damakları şenlendiren ıslak kek vardır. Islak kek yapılışı itibariyle diğer keklerden biraz farklıdır. Özellikle sos hazırlanarak yapılır.

Islak kek yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar bulunur. Bunlardan biri kek yapımında unun mutlaka elenmesi gerektiğidir. Un elendiğinde topaklanma kalmaz ve daha iyi kabaran bir kek ortaya çıkar. Ayrıca dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta kek ve sosun sıcak olarak birbiriyle buluşmasıdır. Kekinizin ilk sıcaklığı çıkmasının ardından sıcak sosu kekin her yerine dökmelisiniz. Kek sosu iyice çekmez ise kekin alt tarafları kuru kalır bu da istemediğimiz bir durumdur.

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Kaç kişilik:6 dilim

Hazırlama süresi:20 dakika

Pişirme süresi:30 dakika

Kalori:1 dilim 750 kalori

Islak Kek Malzemeleri

3 tane oda sıcaklığında yumurta

1 su bardağı toz şeker (200 ml)

1 su bardağı Ayçiçek yağı

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı + 2 yemek kaşığı un (1 su bardağı 200 ml)

Kek kalıbını yağlamak için: sıvı yağ

Islak kek sosu için:

1 su bardağı süt (daha ıslak bir kek isterseniz süt miktarını arttırabilirsiniz.)

1 su bardağı toz şeker

4 yemek kaşığı kakao

1 çay bardağı sıvıyağ

½ çay kaşığı tuz

Islak Kek Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Islak kek yapımı için derin bir karıştırma kabı alalım.

Oda sıcaklığında beklemiş olan 3 adet yumurtayı kıralım. Ardından 1 su bardağı toz şekeri ilave edelim.

Mikser yardımıyla yaklaşık 2-3 dakika köpük köpük olana kadar çırpalım. Evde mikser yok ise el çırpıcısı ile de çırpma yapabilirsiniz. Önemli olan köpük köpük olması.

Ardından 1 su bardağı Ayçiçek yağı ve 1 su bardağı sütü ekleyelim.

Çırpmaya devam edelim.

Vanilyayı ekleyip karıştıralım.

Kabartma tozu, kakao ve unumuzu eleyerek karışıma ilave edelim. (Özellikle unu eleyerek geçirdiğimizde hem topaklanma olmaz hem de kek daha iyi kabarır.)

Son olarak güzelce çırpalım.

Kek kalıbını sıvı yağ ile iyice yağlayalım.

Kek harcımızı kalıbımıza dökelim, her yere eşit yayılmasına dikkat edelim.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirelim. İlk 15 dakika fırın kabağını açmayalım. Pişme kontrolünü kürdan ile yapabilirsiniz.

Kekin sosunu hazırlamak için sos tenceresini alalım. İçerisine 1 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağını ekleyip karıştıralım.

Kakao ve bir tutam tuzu da ilave edelim ve karıştıralım.

Ocağın altını açalım ve kaynayana kadar pişirelim.

Kaynadığında ocaktan alalım.

Fırından çıkan kekimizin ilk sıcaklığı çıktığında kekimizi dilimleyelim.

Ardından kek sosumuzu güzelce kekin her yerine dökelim ve çekmesi için birkaç saat bekleyelim.

Kekinizi servis ederken üzerine Hindistan cevizi tozu, badem tuzu, fındık gibi dilediğiniz ürünü koyabilirsiniz.

Afiyet olsun!

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