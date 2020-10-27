Çay ya da kahve yanına çok yakışan lezzetli ve pratik yapılışı olan ıslak kek browni tarifi ile karşınızdayım. Çocuklarınız da ıslak kek browni lezzetine bayılacaklar.

Islak Kek Browni Malzemeler:

Keki için;

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

4 yemek kaşığı kakao

2-2,5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Sosu İçin;

1 su bardağı süt

1 su bardağı şeker

3 yemek kaşığı kakao

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığından az tuz

Islak Kek browni Yapılışı:

Öncelikle şeker ve yumurtayı bir kaba alarak beyazlaşana kadar çırpalım.

Üzerine sıvı yağ ve sütü ekleyip çırpmaya devam edelim.

Ardından kakao, vanilya ve kabartma tozunu en son da unu da ekleyip karıştıralım.

Önceden fırınınızı ısıtalım.

180 derece fırında kızarana kadar pişirelim.

Piştikten sonra soğurken, sosu yapmaya başlayalım.

Sosumuz için bütün malzemeleri küçük bir tencereye alarak bol bol karıştıralım.

Sosunuza da az olacak şekilde tuz ekleyelim.

Fokurdama derecesinde kaynamaya başladığı zaman altını kapatıyoruz.

Sosumuzu ılık olana kadar ağzı kapalı şekilde bekletiyoruz.

Sonra kekimizi dilimleyip sosumuzu üzerine ilave edip servise hazır hale getiriyoruz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Yumurtalar kek yapmaya başlamadan yarım saat önce dolaptan çıkarılmalıdır.

Direk dolaptan alıp kullanırsanız kekiniz kabarmaz.

Fırın tepsinizin büyük olması kekinizin kabarmamasına yol açar.

Onun için malzemeyi arttırmalısınız.

Keki önce dilimleyip sonra sosu dökelim.

Kek de sos da sıcak olmalı.