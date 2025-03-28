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        Haberler Gündem Güncel İslahiye'deki 4 bininci kalıcı konut teslim edildi | Son dakika haberleri

        İslahiye'deki 4 bininci kalıcı konut hak sahibine teslim edildi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapımı tamamlanan 4 bininci konut hak sahibine verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 15:36 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:37
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        İslahiye'deki 4 bininci kalıcı konut teslim edildi
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        Gaziantep'in İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, kırsal mahallelerden Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan 25 depremzede için Ramazan Bayramı öncesi oturuma hazır hale gelen Boğaziçi Mahallesi'ndeki 4 bininci konutu hak sahibine teslim etti.

        Soylu, törende yaptığı konuşmada, konutların inşasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Vatandaşların kalıcı konutlarına geçmelerinden dolayı memnun olduklarını ifade eden Soylu, "İlçede 5 bin 500 konuttan bugün itibarıyla 4 binini teslim ettik. Geri kalan 1500'ünü ise çok büyük hızla yaz aylarında teslim etmiş olacağız. Çifte bayram yaşayacak olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

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        Kaymakam Soylu, hak sahiplerine teslim edilen konutlardan 2 bin 823'üne ailelerin yerleştiğini sözlerine ekledi.

        Belediye Başkanı Kemal Vural da vatandaşların mutluluğuyla çifte bayram yaşadıklarını dile getirdi.

        Köy evini teslim alan Ramazan-Neriman Taşdemir çifti ise kendilerine çifte bayram yaşatanlara teşekkür etti.

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        #İslahiye
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