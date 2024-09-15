İŞKUR TYP kura sonuçları: 2024 TYP İŞKUR kura sonuçları asil ve yedek listesi nasıl öğrenilir?
İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulanıyor. MEB bünyesinde çalışmak üzere, okullara hizmetli ve güvenlik görevlisi gibi birçok alanda personel alımı İŞKUR üzerinden yapılıyor. TYP temizlik personel alımı kura sonuçları Adana, Hatay, Adıyaman, Kayseri ve daha birçok ilimizde netlik kazandı. Peki İŞKUR kura sonuçları asil ve yedek listesi nasıl öğrenilir? İşte il il TYP kura sonuçları...
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Toplum Yararına Programlar kapsamında alımı yapılacak olan TYP personel başvuruları bazı illerde tamamlanırken, bazı illerde de başvuru süreci halen devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında yapılacak işçi alımları için başvuru süreci sona ermişti. Peki TYP İŞKUR kura sonuçları asil ve yedek listesi nasıl öğrenilir?
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İŞKUR TYP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Toplum Yararına Programlar kapsamında alımı yapılacak olan TYP personel başvuruları bazı illerde tamamlanırken, bazı illerde de başvuru süreci halen devam ediyor. Başvuruda bulunan adayların uygunluk durumlarını da gözeterek kura çekilişine başlayan MEB, pek çok ilde TYP kura sonuçları için isim listesi yayımlamaya devam ediyor.
TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet adresi üzerinden ulaşabilirler.
Örneğin; Adıyaman'da kura çekimi sonuçları ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü nün resmi internet sitesi içerisinde yayınlandı.
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ERZURUM PALANDÖKEN TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ERZURUM YAKUTİYE TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KASTAMONU TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KONYA TYP SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.
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HATAY TYP KURA SONUÇLARI
11.06.2024 Salı Günü saat 10.00'da Hatay AFAD İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Hatay 1. Noter ve Basın Mensuplarımızın katılımıyla gerçekleştirilen 10.292 kişinin müracaat ettiği ve 650 katılımcının belirlendiği TYP Katılımcısı Kura Çekimi sonuçları ektedir. 450'si Antakya ve Defne, 100'ü Kırıkhan ve 100'ü de Samandağ ilçelerimizde görevlendirilmek üzere belirlenen katılımcıların; mevzuatlar kapsamındaki incelemeleri (Hane geliri sorgulaması, aynı hanede TYP çalışanının olup olmadığı, vergi ve sigorta kayıtları, öğrencilik durumu) yapılacaktır. Yapılan inceleme sonrasında şartları taşıyan katılımcılar davet edilecek ve programa başlangıç işlemleri gerçekleştirilecektir.
KONYA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü 2024 Yılı Toplum Yararına Programı (TYP) Mülakat Listesini paylaştı. Yapılan açıklamada; "Toplum Yararına Programı kapsamında Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze 118 kişilik kontenjan verilmiştir." denildi.
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ADANA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü Toplum Yararına Programda çalışanların isim listesini paylaştı.
KAYSERİ TYP KURA SONUÇLARI
İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü tarafından 2024 yılının ilk 6 ayında 9 bin 397 kişi işe yerleştirildi. İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak; "Alınan açık iş sayısı 28 bin 785 olup, bu açık işlere yönlendirmelerimiz sonucu 9 bin 397 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilmiştir" dedi.
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