Güncel İŞKUR ilanları sorgulamaları hız kazandı. Bazı iş ilanlarında tanım olarak KPSS'de en az 60 puan koşulu aranırken, sınav şartı aramayan ilanlar da bulunmaktadır. Güncel İŞKUR ilan sayfasında ünvan, aranan nitelikler, vardiya, öğrenim durumu gibi birçok konu belirtilmektedir. İşte iş arayan kişiler için 8.000 TL maaş ile güncel memur ve personel alımı ilan sayfası...