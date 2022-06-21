İş arayan kişilerin yakından takip ettiği birçok sektörde ilan yayınlayan İŞKUR ilan sayfasında Türkiye genelinde memur ve personel alımı devam ediyor. İş için sınavın gerekli olup olmadığına ve aranan tüm niteliklere ilan sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte 7.000 TL maaş ile güncel memur ve personel alımı ilan sayfası...