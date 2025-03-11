İŞKUR OGM işçi alımı başvuru ekranı 2025: OGM işçi alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

OGM İŞÇİ ALIMI POZİSYONLARI

Alımların dağılımı şu şekilde olacak: Orman İşçisi pozisyonu için 3.105, Arazöz Şoförü için 812, Dozer Operatörü için 160, Greyder Operatörü için 233, Ekskavatör Operatörü için 122, İş Makinesi Operatörü için 36 ve Traktör Operatörü için 32 olmak üzere toplamda 4.500 geçici işçi alınacak.

Açık iş ilanları, orman işçisi, arazöz şoförü, dozer operatörü, greyder operatörü, ekskavatör operatörü, iş makinesi operatörü ve traktör operatörü pozisyonlarını kapsayacak.