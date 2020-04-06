Korona virüs nedeniyle ücretsiz işten ayrılanlar ve çalışamayanlara devlet tarafından işsizlik maaşı ödemesi yapılacak. İŞKUR üzerinden yürütülecek olan başvuru süreci işveren firmaların baş vuruları alınıyor. İŞKUR’un elektronik posta adresi olan www.iskur.gov.tr’ye başvuru yapılması gerekmektedir.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada kısa çalışma ödeneğinin nasıl yapılacağını açıkladı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk şimdiye kadar 7 bin firmanın başvuru yaptığını ve henüz başvuruların sona ermediğini bildirdi. Bakan ayrıca kısa çalışma ödeneği şartının 450 güne düşürüldüğünü ve başvuru yapan firmaların büyük, küçük veya orta ölçekli şirketler olduklarının araştırılmasının devam ettiğini söyledi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TIKLAYINIZ

Kısa çalışma ödeneği nedir?

Kısa çalışma ödeneği net maaşın üçte bir oranında azaltılması anlamına gelmektedir. Normalde 6 iş günü çalışan bir iş yerinin 2 gün çalışması demek olan kısa çalışma ödeneği sırasında ayrıca çalışanların sağlık sigorta primleri de karşılanmaktadır. Kısa çalışma ödeneği, İşsizlik Sigorta Fonu tarafından ödenmektedir.

Önceki dönemde işçinin işsizlik maaşı alabilmesi için 600 gün çalışma şartı 450 güne, 120 gün şartı da 60 güne indirilerek mecliste kabul edildi. Yapılan son düzenleme 30 Haziran 2020 gününe kadar geçerli olacak.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Dayanışma Kampanyası'na nakdi bağışın 900 milyon lirayı aştığını bildirdi.

Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneğine ilişkin, "70 bin firmaya yaklaştık, 1 milyon çalışanı geçmiş durumdayız. Firmaların çoğu imalat sektöründe." dedi.

Bakanı Selçuk, 5-6-7 Nisan'daki işsizlik ödeneği ödemelerinin de evden yapılacağını bildirdi.