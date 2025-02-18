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        İŞKUR Gençlik Programı sonuçları ne zaman açıklanır?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Şubat Salı günü itibarıyla üniversite öğrencilerine yönelik olarak başlatılan İŞKUR Gençlik Programı'nın hayata geçtiğini duyurmuştu. Öğrencilerin iş deneyimi kazanmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı'na 6 günde 242 bin 391 öğrencinin başvurduğunu bildirilmişti. Peki İŞKUR Gençlik Programı sonuçları ne zaman açıklanır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 17:10 Güncelleme: 18.02.2025 - 17:14
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        • 1

          İŞKUR Gençlik Programı başvuruları gerçekleşti. Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kuruma kayıtlı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, yaşlılık veya malullük aylığı almamak gibi detaylar yer alıyor. İşte konuya ilişkin detaylar

        • 2

          İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

          İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, öğrencilerin iş deneyimi kazanmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı'na 6 günde 242 bin 391 öğrencinin başvurduğunu bildirdi. Farklı platformlarda bir araya geldikleri gençlerin iş tecrübesi eksiklikleri olduğunu tespit ettiklerini belirten Güneş, bu ihtiyacı karşılamak amacıyla İŞKUR Gençlik Programı'nı hazırladıklarını söyledi.

          Programın, üniversite öğrencilerine iş deneyimi kazandırmayı, becerilerini geliştirmeyi ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan aktif iş gücü programı olduğunu aktaran Güneş, devlet üniversiteleriyle işbirliği içinde yürütülen programın öğrencilere hem maddi destek sağladığını hem de çalışma disiplini kazandırdığını dile getirdi.

          Güneş, öğrencilerin programa ilgisinin kendilerini çok sevindirdiğini ifade ederek, "54 ildeki 86 üniversitede 69 bin 93 kontenjan için 242 bin 391 başvuru alındı. Devam eden başvurular da var, önümüzdeki günlerde açılacak programlar da bulunmaktadır." diye konuştu.

          Güneş, programa katılan öğrencilere günlük 1083 lira ödendiğini ve öğrencilerin genel sağlık sigortası ve iş kazası/meslek hastalığı sigortasının da İŞKUR tarafından yapıldığını söyledi.

        • 3

          BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Başvurular sona erdi. Programa başvuru tarihleri üniversitelerin akademik takvimlerine göre belirleniyor. Her üniversitenin başvuru tarihinin farklı olmasından dolayı sonuçların açıklanması da buna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

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