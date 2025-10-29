İŞKUR Gençlik Programı, kamu üniversiteleri ile işbirliği içerisinde kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programı olarak uygulamaya konuldu.

Katılımcılara iş gücü deneyimi ve gelir desteği sağlayacak programdan kamu üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilecek. Katılımcıların program esnasında başka bir işte sigortalı olmalarının önünde bir engel de bulunmuyor.