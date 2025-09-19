İŞKUR Gençlik Programı başvuru 2025: İŞKUR Gençlik Programı ne zaman, şartları nelerdir?
İŞKUR Gençlik Programı'na başvuru süreci, yeni eğitim öğretim döneminde İŞKUR ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulacak. Üniversite öğrencilerinin gündeminde İŞKUR Gençlik Programı'na başvuru tarihi yer alıyor. Üniversite öğrencilerine sigortalı iş imkânı sunarak hem tecrübe kazanmalarını hem de ekonomik anlamda desteklenmelerini sağlayacak projenin detayları merak ediliyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı ne zaman, şartları nelerdir?
- 1
Gençlerin eğitim hayatına destek amaçlı oluşturulan İŞKUR Gençlik Programı başvuruları gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl başvurular esube.iskur.gov.tr üzerinden yapılmıştı. Peki, 2025 İŞKUR Gençlik Programı ne zaman, şartları nelerdir?
- 2
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) gençlere yönelik istihdam ve kariyer fırsatlarını destekleyen Gençlik Programı için geri sayım başladı. İŞKUR Gençlik Programı'na başvuru süreci, yeni eğitim öğretim döneminde İŞKUR ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulacak.
İŞKUR Gençlik Programının, üniversite kayıtlarının da tamamlanmasıyla birlikte Ekim ayında başlayacağı öngörülüyor.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvurular, İŞKUR’un resmi adresi esube.iskur.gov.tr üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Başvuru tarihleri açıklandığında adayların sistem üzerinden gerekli bilgileri doldurması yeterli olacak.
- 3
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR?
Gençlere üniversitede okudukları dönemde deneyim kazanmalarına katkı vereceklerini anlatan Işıkhan, "Cep harçlıklarına kısmen de olsa destek vereceğiz. Gençlerin istihdam piyasalarına girdiklerinde daha hazırlıkları olmaları için dersler vereceğiz. Mülakat teknikleri, CV hazırlama, iş arama motivasyonuyla ilgili dersler, halkla ilişkiler, finansal okuryazarlığı gibi temel dersleri bu eğitim döneminde vereceğiz." diye konuştu.
Bakan Işıkhan, "tecrübe eksikliğinin" gençlerin çalışma hayatına katılmalarındaki en büyük bariyerlerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Biz İŞKUR Gençlik Programı'yla bu bariyeri kaldırıyoruz. Üniversitede öğrencilerimiz okurken aynı zamanda üniversitelerde ve istedikleri alanlarda çalışabilecekler." dedi.
İŞKUR Gençlik Platformu ya da İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden gençlerin programdan faydalanabileceğini vurgulayan Işıkhan, "Her üniversitenin kendi öğrencileri haftalık azami olarak 3 gün çalışabilecek. Programa katılan gençlerimize günlük 1083 lira ödeme yapacağız. Öğrencilerin programa ayda 5 gün katılmaları halinde yaklaşık 5 bin 415 lira, 14 gün çalışmaları halinde ise yaklaşık 15 bin 162 lira gelir desteği vereceğiz. Program süresince öğrencilerimize kısa vadeli sigorta primlerini işveren olarak biz yatıracağız. Programımıza ilişkin tüm ayrıntılara gençlerimiz, 'genclik.iskur.gov.tr' adresinden ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.
Programın gençler için hayırlı olmasını dileyen Işıkhan, kontenjanların gençlerin taleplerine göre artırılabileceğini söyledi.
-
- 4
Bakan Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'na hane geliri 3 asgari ücretin altında olan öğrencilerin başvurabileceğini belirterek, "Gençlerimiz 1 hafta sonra da programa başvuruda bulunabilecek." diye konuştu.
Program ile gençlere önemli bir fırsat sunacaklarının altını çizen Işıkhan, rektörlerin programa yoğun ilgisinin olduğunu kaydetti.