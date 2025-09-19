İŞKUR Gençlik Programı başvuru 2025: İŞKUR Gençlik Programı ne zaman, şartları nelerdir?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR?

Gençlere üniversitede okudukları dönemde deneyim kazanmalarına katkı vereceklerini anlatan Işıkhan, "Cep harçlıklarına kısmen de olsa destek vereceğiz. Gençlerin istihdam piyasalarına girdiklerinde daha hazırlıkları olmaları için dersler vereceğiz. Mülakat teknikleri, CV hazırlama, iş arama motivasyonuyla ilgili dersler, halkla ilişkiler, finansal okuryazarlığı gibi temel dersleri bu eğitim döneminde vereceğiz." diye konuştu.

Bakan Işıkhan, "tecrübe eksikliğinin" gençlerin çalışma hayatına katılmalarındaki en büyük bariyerlerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Biz İŞKUR Gençlik Programı'yla bu bariyeri kaldırıyoruz. Üniversitede öğrencilerimiz okurken aynı zamanda üniversitelerde ve istedikleri alanlarda çalışabilecekler." dedi.

İŞKUR Gençlik Platformu ya da İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden gençlerin programdan faydalanabileceğini vurgulayan Işıkhan, "Her üniversitenin kendi öğrencileri haftalık azami olarak 3 gün çalışabilecek. Programa katılan gençlerimize günlük 1083 lira ödeme yapacağız. Öğrencilerin programa ayda 5 gün katılmaları halinde yaklaşık 5 bin 415 lira, 14 gün çalışmaları halinde ise yaklaşık 15 bin 162 lira gelir desteği vereceğiz. Program süresince öğrencilerimize kısa vadeli sigorta primlerini işveren olarak biz yatıracağız. Programımıza ilişkin tüm ayrıntılara gençlerimiz, 'genclik.iskur.gov.tr' adresinden ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.

Programın gençler için hayırlı olmasını dileyen Işıkhan, kontenjanların gençlerin taleplerine göre artırılabileceğini söyledi.