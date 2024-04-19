Iskra Lawrence kısırlık tedavisi görenlere para verecek

Daha önce 10 bin dolar hediye ettiği iki kişinin çocukları olduğunu söyleyen ünlü model, "Bunu yazarken ağlamamak zor ama artık ikisinin de bebekleri var ve onların yolculuklarının bir parçası olmak gerçekten benim için en büyük onurdu. Bunu tekrar yapmak için sabırsızlanıyorum" ifadesini kullandı.