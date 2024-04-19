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        Haberler Dünyadan Iskra Lawrence kısırlık tedavisi görenlere para verecek - magazin haberleri

        Iskra Lawrence kısırlık tedavisi görenlere para verecek

        İkinci çocuğuna hamile olduğunu duyuran ünlü 'büyük beden modeli' Iskra Lawrence, yeniden annelik sevincini, kısırlık tedavisi gören takipçilerine 20 bin dolar hediye ederek kutlayacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 11:47 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:57
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        • 1

          Büyük beden model olarak ünlenen Iskra Lawrence, ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurdu. 33 yaşındaki İngiliz model, sevgilisi Philip Payne ile ikinci çocuk sevincini kutlamak için çocuk sahibi olmak isteyenlere 20 bin dolar hediye edeceklerini duyurdu.

        • 2

          Turne yöneticisi ve şarkı yazarı Philip Payne ile birlikteliğinden ilk çocuğunu 2020 yılında dünyaya getiren Iskra Lawrence, "4 yıl sonra nihayet 4 kişilik bir aile olacağız" notuyla haberi sosyal medya takipçilerine verdi.

        • 3

          İlk hamileliği sırasında çocuk sahibi olmaya çalışanlara 10 bin dolar hediye eden Iskra Lawrence, bu defa çocuk tedavisi görenlere destek olmak için iki takipçisine 20 biner dolar vereceğini söyledi.

        • 4

          Daha önce 10 bin dolar hediye ettiği iki kişinin çocukları olduğunu söyleyen ünlü model, "Bunu yazarken ağlamamak zor ama artık ikisinin de bebekleri var ve onların yolculuklarının bir parçası olmak gerçekten benim için en büyük onurdu. Bunu tekrar yapmak için sabırsızlanıyorum" ifadesini kullandı.

        • 5

          "Dünya çapında 6 kişiden 1'i kısırlıktan etkileniyor ve 4 kadından 1'i düşük, gebelik kaybı veya ölü doğum yaşıyor" diyen Lawrence, "Kadın sağlığı konusunda yeterli destek, eğitim veya araştırma bulunmuyor. Bu nedenle utanç, damgalanma ve sessizliğe son vermeye devam edelim" mesajını verdi.

        • 6

          Iskra Lawrence, Philip Payne ile 2018 Grammy ödülleri töreninde tanıştı ve aynı yıl ekim ayında sevgili oldular.

        • 7

          Iskra Lawrence, 2019'da gebelik testi sonucunu paylaşarak ilk hamilelik haberini duyurmuştu.

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