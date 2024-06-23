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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası İskoçya: 0 - Macaristan: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        İskoçya: 0 - Macaristan: 1 | MAÇ SONUCU

        İskoçya - Macaristan maçının dakika dakika özeti HTSPOR'da! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu 3. ve son maçında İskoçya ile Macaristan karşı karşıya geldi. Macaristan, 90+10. dakikada attığı gol ile İskoçya'yı 1-0 mağlup etti ve grubunu üçüncü sırada tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 21:01 Güncelleme: 24.06.2024 - 00:06
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        Macaristan 90+10'da kazandı!
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        İskoçya ile Macaristan, EURO 2024 A Grubu 3. ve son maçında karşı karşıya geldi.

        Yüksek tempoda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmazken Macaristan 90+10. dakikadaki kontratak ile 1-0 öne geçti.

        Kalan dakikalarda gol olmayınca Macaristan gruptaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 3 yaparak üçüncü sıraya tırmandı.

        İskoçya ise 1 puanla grubunu dördüncü sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

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        Stat: Stuttgart

        Hakemler: Facundo Tello, Gabriel Chade, Ezequiel Brailovsky (Arjantin)

        İskoçya: Gunn, Ralston (Dk. 83 McLean), Hendry, Hanley, McKenna, Robertson (Dk. 89 Morgan), McGinn (Dk. 76 Armstrong), Gilmour (Dk. 83 Christie), McGregor, McTominay, Adams (Dk. 76 Shankland)

        Macaristan: Gulacsi, Botka, Orban, Dardai (Dk. 74 Szalai), Bolla (Dk. 86 Csoboth), Styles (Dk. 61 Adam Nagy), Schafer, Kerkez (Dk. 86 Zsolt Nagy), Sallai, Szoboszlai, Varga (Dk. 74 Adam)

        Gol: 90+10 Csoboth (Macaristan)

        Sarı kartlar: Dk. 18 Styles, Dk. 26 Orban, Dk. 44 Schafer, Dk. 75 Kleinheisler, 90+11 Csoboth (Macaristan), Dk. 50 McTominay (İskoçya)

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