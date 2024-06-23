İskoçya: 0 - Macaristan: 1 | MAÇ SONUCU
İskoçya - Macaristan maçının dakika dakika özeti HTSPOR'da! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu 3. ve son maçında İskoçya ile Macaristan karşı karşıya geldi. Macaristan, 90+10. dakikada attığı gol ile İskoçya'yı 1-0 mağlup etti ve grubunu üçüncü sırada tamamladı
İskoçya ile Macaristan, EURO 2024 A Grubu 3. ve son maçında karşı karşıya geldi.
Yüksek tempoda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmazken Macaristan 90+10. dakikadaki kontratak ile 1-0 öne geçti.
Kalan dakikalarda gol olmayınca Macaristan gruptaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 3 yaparak üçüncü sıraya tırmandı.
İskoçya ise 1 puanla grubunu dördüncü sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ
Stat: Stuttgart
Hakemler: Facundo Tello, Gabriel Chade, Ezequiel Brailovsky (Arjantin)
İskoçya: Gunn, Ralston (Dk. 83 McLean), Hendry, Hanley, McKenna, Robertson (Dk. 89 Morgan), McGinn (Dk. 76 Armstrong), Gilmour (Dk. 83 Christie), McGregor, McTominay, Adams (Dk. 76 Shankland)
Macaristan: Gulacsi, Botka, Orban, Dardai (Dk. 74 Szalai), Bolla (Dk. 86 Csoboth), Styles (Dk. 61 Adam Nagy), Schafer, Kerkez (Dk. 86 Zsolt Nagy), Sallai, Szoboszlai, Varga (Dk. 74 Adam)
Gol: 90+10 Csoboth (Macaristan)
Sarı kartlar: Dk. 18 Styles, Dk. 26 Orban, Dk. 44 Schafer, Dk. 75 Kleinheisler, 90+11 Csoboth (Macaristan), Dk. 50 McTominay (İskoçya)