İstabul'da sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle bazı ilçelere zaman zaman su verilemiyor. İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Ekim Salı İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...