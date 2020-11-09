İstanbul'da su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 9 Kasım Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un B.Çekmece, Bakırköy, Beyoğlu, Beşiktaş, Kartal, Pendik, Üsküdar ve Şişli ilçelerinde 9 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 9 KASIM 2020



İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.11.2020 11:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 09.11.2020 10:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kececi Piri Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.11.2020 09:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Hüseyinağa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.11.2020 10:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Kültür Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.11.2020 10:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.11.2020 09:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Soğanlık Yeni Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 09.11.2020 11:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.11.2020 10:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Burhaniye Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.11.2020 09:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Feriköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.11.2020 11:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.