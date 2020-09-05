Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 5 Eylül Cumartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bahçelievler, Beylikdüzü ve Silivri ilçelerinde 5 Eylül günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? 5 EYLÜL 2020



İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Zafer Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.09.2020 10:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.09.2020 08:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah] Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.09.2020 09:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.