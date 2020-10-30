Neredeyse 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da su kesintileri en merak edilen konulardan biri. Vatandaşlar her gün "İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?", "İstanbul'da sular hangi ilçelerde kesilecek" sorularına cevap arıyor. İşte 30 Ekim 2020 İstanbul'da su kesintisi yaşayacak olan ilçeler... 30 Ekim İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ 30 EKİM 2020

İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Sancaktepe Mah,Yavuzselim Mah,Fevzi Çakmak Mah,Kemalpaşa Mah Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Mahmutbey-Bağcılar 600 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 30.10.2020 10:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Çubuklu Mah,Kavacık Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.10.2020 10:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Kozyatağı Mah,Bostancı Mah,19 Mayıs Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.10.2020 10:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Kaynarca Mah,Doğu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.10.2020 10:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Ahmet Yesevi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.10.2020 10:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.