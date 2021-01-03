İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Şişli ilçesinde 3 Ocak Pazar günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 3 OCAK 2021