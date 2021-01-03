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İSKİ İstanbul su kesintileri: 3 Ocak İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Ocak Pazar günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Şişli ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

03.01.2021 - 09:58 | Güncelleme: ABONE OL
İSKİ İstanbul su kesintileri: 3 Ocak İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Şişli ilçesinde 3 Ocak Pazar günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 3 OCAK 2021

Arıza Kesinti
İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:Esentepe Mah
Arıza Sebebi:600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Levent-Esentepe 600Mm İsale Hattında Bakım Onarım Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:02.01.2021 23:59
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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