Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 24 Temmuz Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Sarıyer ilçelerinde 24 Temmuz günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ - 20 TEMMUZ 2020

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Uskumruköy Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.07.2020 10:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.7.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.