İstanbul'da su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 23 Kasım Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Kadıköy, Çatalca ve Üsküdar ilçelerinde 23 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 23 KASIM 2020

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Deliklikaya Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.11.2020 10:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Acıbadem Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.11.2020 10:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Atatürk Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.11.2020 11:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Burhaniye Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.11.2020 10:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.