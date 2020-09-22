Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 22 Eylül Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un G.O.Paşa, Pendik ve Ümraniye ilçelerinde 22Eylül günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 22 EYLÜL 2020



İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Mevlana Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.09.2020 10:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Doğu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.09.2020 09:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Namık Kemal Mah,Esenevler Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.09.2020 10:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.