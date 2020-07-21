Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 21 Temmuz Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Esenler, Eyüpsultan, G.O.Paşa, Kartal, Maltepe, Sarıyer ve Üsküdar ilçelerinde 21 Temmuz günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 21 TEMMUZ 2020

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : İmrahor Mah Açıklama : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 21.07.2020 08:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.07.2020 05:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.07.2020 09:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.07.2020 08:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Yakacık Yeni Mah,Gümüşpınar Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.07.2020 09:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Gülsuyu Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.07.2020 09:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Tarabya Mah,Yeniköy Mah,Çamlıtepe Mah[Derbent Mah],Cumhuriyet Mah,Ferahevler Mah,Kireçburnu Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.07.2020 08:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Kirazlıtepe Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.07.2020 08:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.