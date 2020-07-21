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İSKİ İstanbul su kesintileri: 21 Temmuz İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Temmuz Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Arnavutköy, Esenler, Eyüpsultan, G.O.Paşa, Kartal, Maltepe, Sarıyer ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 21 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

21.07.2020 - 09:32 | Güncelleme: ABONE OL
istanbul su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 21 Temmuz Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Esenler, Eyüpsultan, G.O.Paşa, Kartal, Maltepe, Sarıyer ve Üsküdar ilçelerinde 21 Temmuz günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 21 TEMMUZ 2020

İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:İmrahor Mah
Açıklama:Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi:21.07.2020 08:48
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Esenler
Etkilenen Mahalleler:Fatih Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.07.2020 05:23
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Güzeltepe Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.07.2020 09:09
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler:Bağlarbaşı Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.07.2020 08:37
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Yakacık Yeni Mah,Gümüşpınar Mah
Açıklama:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.07.2020 09:20
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Gülsuyu Mah
Açıklama:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.07.2020 09:15
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Tarabya Mah,Yeniköy Mah,Çamlıtepe Mah[Derbent Mah],Cumhuriyet Mah,Ferahevler Mah,Kireçburnu Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.07.2020 08:44
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Kirazlıtepe Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.07.2020 08:55
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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