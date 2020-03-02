Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 2 Mart Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Esenyurt, Fatih ve G.O.Paşa ilçelerinde 2 Mart Pazartesi günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 2 MART 2020

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : İncirtepe Mah,Akşemseddin Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-03-02 09:46:37.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Şehremini Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-03-02 09:21:34.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Sarıgöl Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-03-02 09:38:29.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.