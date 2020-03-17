Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 17 Mart Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 17 Mart günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 17 MART 2020

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Eyüp Merkez Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-03-17 08:14:52.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir