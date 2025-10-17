İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından günlük olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları planlı kesinti sorgulama ekranını gündeme getirdi. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda bakım ve onurım çalışmaları nedeniyle zaman zaman su kesintisi yaşanmaktadır. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 17 Ekim 2025 İSKİ planlı su kesintileri...