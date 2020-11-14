İstanbul'da su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 14 Kasım Cumartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bayrampaşa ve Kadıköy ilçelerinde 14 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA SU KESİNTİLERİ - 14 KASIM 2020

İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Altıntepsi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.11.2020 09:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.11.2020 05:31 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.