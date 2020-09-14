Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 14 Eylül Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Beşiktaş ve Esenyurt ilçelerinde 14 Eylül günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 14 EYLÜL 2020

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.09.2020 08:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Vişnezade Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.09.2020 20:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Akçaburgaz Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.09.2020 09:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.