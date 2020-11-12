İstanbul'da su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 12 Kasım Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Başakşehir, Sultangazi ve Beykoz ilçelerinde 12 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 12 KASIM 2020



İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.11.2020 10:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.11.2020 09:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Cebeci Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.11.2020 10:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.