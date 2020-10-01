Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 1 Ekim Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Ataşehir, Bahçelievler, Bakırköy, Bağcılar, beykoz, Beylikdüzü ve Sarıyer ilçelerinde 1 Ekim günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 1 EKİM 2020

İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi Başlama Tarihi : 01.10.2020 10:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Merkez Mahyenibosna,Kocasinan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.10.2020 08:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.10.2020 09:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Mahmutbey Mah Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.10.2020 09:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Soğuksu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.10.2020 09:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle,Göksu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.10.2020 10:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.10.2020 10:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Yeni Mah,Zekeriyaköy Mah,Rumeli Feneri Mah,Bahçeköy Merkez Mah,Garipçe Mah Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Sarıyer Maden Terfi Çıkışında 600 Mm İsale Hattında Boru Patlağı Meydana Gelmiştir. Başlama Tarihi : 01.10.2020 08:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.