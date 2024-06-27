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        Haberler Bilgi Gündem İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler: 27 Haziran 2024 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Haziran Perşembe günü su kesintisi yaşanacak ilçeleri kendi sitesi üzerinden duyurdu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İSKİ, İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri kendi sitesi üzerinden sorgulama imkanı sunuyor. İşte 27 Haziran 2024 İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 01:44 Güncelleme: 27.06.2024 - 01:45
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          İstabul'da sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. 27 Haziran Perşembe günü İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle bazı ilçelere su verilemeyecek. İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Haziran Perşembe İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...

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          İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

          İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

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