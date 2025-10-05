İSKİ ile İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 6 Ekim Pazartesi İstanbul su kesintisi

İSKİ ile İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 6 Ekim Pazartesi İstanbul su kesintisi

İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Ekim Pazartesi günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

REKLAM advertisement1

Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI