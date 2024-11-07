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        Haberler Gündem Güncel İSKİ'den kaçak yapı yıkımı | Son dakika haberleri

        İSKİ, Kabakoz Havzası yakınındaki 5 yapıyı yıktı

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, Şile'deki Kabakoz Havzası'nın kısa mesafeli koruma alanında yer alan 5 zararlı yapıyı kaldırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 15:22 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:22
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        İSKİ'den kaçak yapı yıkımı
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 2560 sayılı İSKİ Kanunu'na göre Şile ilçesindeki Kabakoz Havzası'nın kısa mesafeli koruma alanında tespit edilen 12 kaçak yapının kaldırılması için yapı sahiplerine tebligat gönderildi.

        Verilen süre içinde 7 yapı hak sahipleri tarafından kaldırılırken, 5 yapının yıkımı İSKİ ekiplerince gerçekleştirildi. Su kaynağına 300 metre mesafede bulunan alanlar "mutlak", 300 ila bin metre arası alan ise "kısa mesafe" olarak sınıflandırılıyor.

        Bu alanlarda inşa edilen yapılar, öncelik sırasına göre yıkılarak kentin su kaynaklarının korunması sağlanıyor. Son 5 yılda bu yapılardan Avrupa Yakası'nda 771, Anadolu Yakası'nda 400 olmak üzere 1171'i kaldırıldı.

        İSKİ'nin kaçak yapıların yıkımı ve su havzalarındaki kirliliğin önüne geçme çalışmaları devam ediyor.

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