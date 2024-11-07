İSKİ'den kaçak yapı yıkımı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 2560 sayılı İSKİ Kanunu'na göre Şile ilçesindeki Kabakoz Havzası'nın kısa mesafeli koruma alanında tespit edilen 12 kaçak yapının kaldırılması için yapı sahiplerine tebligat gönderildi.

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Verilen süre içinde 7 yapı hak sahipleri tarafından kaldırılırken, 5 yapının yıkımı İSKİ ekiplerince gerçekleştirildi. Su kaynağına 300 metre mesafede bulunan alanlar "mutlak", 300 ila bin metre arası alan ise "kısa mesafe" olarak sınıflandırılıyor.

Bu alanlarda inşa edilen yapılar, öncelik sırasına göre yıkılarak kentin su kaynaklarının korunması sağlanıyor. Son 5 yılda bu yapılardan Avrupa Yakası'nda 771, Anadolu Yakası'nda 400 olmak üzere 1171'i kaldırıldı.

İSKİ'nin kaçak yapıların yıkımı ve su havzalarındaki kirliliğin önüne geçme çalışmaları devam ediyor.