Baraj doluluk oranlarındaki son durum İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İSKİ tarafından yayınlandı. 11 Kasımda yüzde 16.18 oranına kadar gerileyen baraj doluluk oranı Kasım ayında başlayan yağışlarla birlikte yükselişe geçti. Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 95,98'e, Elmalı barajı ise yüzde 88,71'e kadar yükseldi. İşte 20 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları...