İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 2 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu

İSKİ baraj doluluk oranı belli oldu. İstanbul’da meydana gelen yağışların ardından baraj doluluk oranı güncel olarak merak ediliyor. 2 Nisan tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları belli oldu. İşte 2 Nisan İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı verileri