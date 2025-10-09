İSKİ baraj doluluk oranı 9 Ekim 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ baraj doluluk oranı açıklandı. Barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 30 seviyesinin altındaydı. İşte, 9 Ekim güncel baraj doluluk oranı
İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruldu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. Peki, 9 Ekim İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
9 EKİM 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 26,15 oldu.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin verilerine göre 9 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Ömerli barajı 17,55
Darlık barajı 18,3
Elmalı barajı 2,08
Terkos barajı 27,92
Alibey barajı 2,32
Büyükçekmece barajı 17,68
Sazlıdere barajı 11,31
Istrancalar 0,67
Kazandere 0,22
Pabuçdere ise 1,95 seviyelerinde bulunuyor.
