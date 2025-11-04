İSKİ baraj doluluk oranı 4 Kasım: İstanbul barajlarındaki doluluk seviyesi yüzde kaç?
Kasım ayının ilk haftasında barajlardaki doluluk oranı değişiyor. İSKİ tarafından 4 Kasım baraj doluluk oranı açıklandı. En son barajlarındaki su seviyesi yüzde 25 seviyesinin altına düştü. Yaz ve kış mevsiminde yağışlarla orantılı olarak su seviyesinde değişiklik olabiliyor. Peki, 4 Kasım baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
- 1
İSKİ baraj doluluk oranı belli oldu. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlar, yaz aylarının sıcak ve kurak geçmesiyle birlikte zorlu bir dönemden geçiyor. İşte, güncel baraj doluluk oranı
- 2
BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul'a su sağlayan 9 barajın toplam doluluk oranı yüzde 22,36 olarak ölçüldü.
Kazandere Barajı: %1,76
- 3
Pabuçdere Barajı: %4,8
Ömerli Barajı: %18,08
Darlık Barajı: %33,64
Elmalı Barajı: %52,55
Terkos Barajı: %25,05
Alibey Barajı: %11,12
Büyükçekmece Barajı: %25,88
Sazlıdere Barajı: %23,2
-