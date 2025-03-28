İSKİ baraj doluluk oranı: 28 Mart 2025 İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ baraj doluluk oranı belli oldu. Bayram boyunca yağışlı havanın etkisi altına girecek olan ülkemizde barajların son durumu merak ediliyor. Peki, 28 Mart 2025 İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
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İSKİ baraj doluluk oranı güncellendi. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte kış mevsiminin gelişiyle yükselişe geçmişti. Peki, bugün 28 Mart İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
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İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 79,89 seviyesine geldi.
BARAJLARDAKİ SON DURUM
ÖMERLİ: YÜZDE 92,72
BÜYÜKÇEKMECE: 75,28
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DARLIK: 78,05
ELMALI: 94,21
TERKOS: 80,62
ALİBEY: 64,23
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