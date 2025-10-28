İSKİ baraj doluluk oranı 28 Ekim 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul'da sağanak yağışın ardından barajlardaki doluluk oranı merak ediliyor. İSKİ barajlardaki doluluk oranı verilerini duyurdu. Açıklanan oran, şehrin su ihtiyacını karşılayan Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Kazandere, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere ve Terkos barajlarının tamamını kapsamaktadır. Peki, 28 Ekim İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ baraj doluluk oranı açıklandı. İstanbul'da yağmurlu hava Meteoroloji tahminlerine göre bugünden itibaren yine etkili olacak. Yağan yağmurların barajlardaki seviyesini etkileyip etkilemediği merak ediliyor. İşte, 28 Ekim 2025 İSKİ baraj doluluk oranı
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 23.17 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İSKİ verilerine göre 28 Ekim itibarıyla İstanbul barajları doluluk oranları şöyle:
Kazandere Barajı: yüzde 1,98
Pabuçdere Barajı: yüzde 4,91
Alibey Barajı: yüzde 12,01
Ömerli Barajı: yüzde 16,94
Istrancalar Barajı: yüzde 19,34
Sazlıdere Barajı: yüzde 24,86
Büyükçekmece: yüzde 27,2
Terkos Barajı: yüzde 27,18
Darlık Barajı: yüzde 35,51
Elmalı Barajı: yüzde 54,06
