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        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ baraj doluluk oranı 16 Mayıs 2025: İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, arttı mı azaldı mı?

        İSKİ baraj doluluk oranı 16 Mayıs 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ İstanbul barajlarında son durumu gün gün yeni verilerle paylaşıyor. Uzmanlar İstanbul için yağış uyarısında bulunurken barajların şu anki doluluk oranı da merak konusu oldu. Peki 16 Mayıs 2025 Cuma günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 10:46 Güncelleme: 16.05.2025 - 10:46
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        • 1

          İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşılan verilere göre Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar ve diğer barajlardaki su seviyesi belli oldu. Peki İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        • 2

          İSTANBUL’DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

          İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 16 Mayıs'ta yüzde 78.75 oldu.

        • 3

          İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

          Ömerli Barajı 91,44

          Darlık Barajı 81,59

          Elmalı Barajı 91,37

          Terkos Barajı 78,97

          Alibey Barajı 58,73

          Sazlıdere Barajı 57,37

          Istrancalar Barajı 46,06

        • 4

          Kazandere Barajı 90,22

          Pabuçdere Barajı 90,09

          Büyükçekmece Barajı 69,58

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