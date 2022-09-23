İSKİ açıkladı: Sular saat kaçta, ne zaman gelecek? 23 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi arıza duyuruları ile İstanbul'da su kesintisi olan yerler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bugün İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri internet sitesi üzerinden duyurdu. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre; 6 ilçede su kesintisi meydana gelecek. Peki, İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? İşte 23 Eylül Cuma İSKİ su kesintisi duyuruları...

23 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Haraççı Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.09.2022 09:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.09.2022 09:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Yunus Mah,Topselvi Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 23.09.2022 09:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Talatpaşa Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Gürsel Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.09.2022 08:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Fevzi Çakmak Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.09.2022 10:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Necip Fazıl Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 23.09.2022 09:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.