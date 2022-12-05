İSKİ, arıza ve bakım sebebiyle planlı su kesintilerini duyurdu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklama göre; bugün dört ilçede su kesintisi olacak. İşte 5 Aralık 2022 Pazartesi İSKİ su kesintisi duyuruları...
5 ARALIK 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
YARIN İKİ İLÇEDE 21 SAAT KESİNTİ YAŞANACAK!
İstinye ve Yeniköy ana isale hatlarında ekonomik ömrünü tamamlamış, sık arıza veren kısımların yenileme ve bağlantı çalışmaları yapılacağından zorunlu olarak; 06 Aralık 2022 Salı günü 10:00 ile 07 Aralık 2022 Çarşamba günü 07:00 saatleri arasında 21 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir.
Su Alamayacak Bölgeler;
Beşiktaş İlçesi: Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek Mahalleleri.
Sarıyer İlçesi: Rumelihisarı, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Tarabya ve Kireçburnu Mahalleleri.