İSKİ 7 Nisan baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İstanbul baraj doluluk oranı son durum
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncel olarak duyuruyor. Yağışlı bir güne başlayan İstanbul'daki baraj doluluk oranında son durum merak ediliyor. Yağmur ve kar yağışı barajlardaki doluluk oranını olumlu anlamda etkiliyor. Peki İSKİ 7 Nisan baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte, İstanbul baraj doluluk oranı son durum
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İSKİ 7 Nisan baraj doluluk oranı merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranlarında son durum belli oldu. İşte Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere baraj doluluk oranı…
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BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
İSKİ son ortalama baraj doluluk oranı 80.78 olarak açıklandı.
7 NİSAN İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI SON DURUM
Ömerli 94,46
Darlık 78,74
Elmalı 94,62
Terkos 80,8
Alibey 64,59
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Büyükçekmece 75,1
Sazlıdere 58,36
Istrancalar 41,37
Kazandere 84,81
Pabuçdere 84,64
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