Mehmet Demirkaya'nın haberine göre şehirlerde İSKİ, günümüze kadar ayakta kalmış olan İstanbul'daki ayaklı son 3 kuleden birini yıkmak için ihale açtı. Bomonti Oktay Cebeci Sokak üzerinde bulunan 27 metre yüksekliğindeki ayaklı su kulesinin yıkım ihalesi 10 Ocak'ta yapılacak. Tescilli küçük bir şato yapısı ile konutlar arasına sıkışmış kalmış durumdaki su kulesinin yıkımı da risk oluşturuyor. İSKİ, yıkım sırasında çevredeki konutlara ve tescilli şato yapısına bir zarar gelmemesi için ayrıntılı bir yıkım şartnamesi hazırladı. Yıkım işleminin, gerekli emniyet tedbirleri alındıktan sonra insan gücüne dayalı bir yöntemle yapılması şartnamede ayrıntılı olarak yer aldı. Şartnameye göre kulenin yıkım işinin 7 ayda tamamlanması gerekiyor.

DİĞER KULELER DE YIKILACAK

Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ yetkilileri söz konusu su kulesinin 1950'li yıllarda yapıldığının tahmin edildiğini belirtmesine karşın, 1946 yılına ait hava fotoğrafında kulenin yer aldığı görülüyor. Yetkililer, yıkımı yapılacak olanın dışında Levent ve Şile Çavuş Mahallesi'nde birer su kulesinin daha bulunduğunu belirtti. Söz konusu depoların herhangi bir işlevi bulunmadığını ifade eden yetkililer, diğer iki deponun da yıkılmasının planlandığını açıkladı.

TARİHİ ESERE SIKI KORUMA

İSKİ'nin şartnamesinde, yıkılacak su kulesinin önünde bulunan küçük tarihi yapının zarar görmemesi için sıkı tedbirlerin alınması konusunda ayrıntılı düzeleme yer aldı. Söz konusu düzenleme içinde yer alan maddelerden biri şöyle:

"Yüklenici tarafından yıkımdan önce, betonarme su kulesinin altında bulunan, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2. Derece koruma grubuna alınan konutun (şato) rölövesi çıkartılacaktır. Mevcut yapının zarar görmemesi yüklenici sorumluluğundadır. Yapının zarar görmesi halinde, rölöveye uygun olarak eski haline getirilmesinden oluşacak tüm giderler yükleniciye aittir."