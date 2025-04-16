İSKİ 16 Nisan 2025 baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşılan verilere göre Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar ve diğer barajlardaki su seviyesi belli oldu. Peki İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
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İSKİ İstanbul barajlarında son durumu gün gün yen verilerle paylaşıyor. Uzmanlar İstanbul için yağış uyarısında bulunurken barajların şu anki doluluk oranı da merak konusu oldu. İşte güncel baraj doluluk oranı
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16 NİSAN 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
16 Nisan Salı günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 82.31 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 16 Nisan'da doluluk oranı şöyle sıralandı:
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: %94,71
Büyükçekmece Barajı: %75,65
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Darlık Barajı: %80,87
Elmalı Barajı: %95,94
Terkos Barajı: %81,57
Alibey Barajı: %64,69
Sazlıdere Barajı: %58,81
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