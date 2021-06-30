3. Lig takımlarından İskenderun, teknik direktör Ümit Karan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Hakan Bolat, AA muhabirine, takımlarının başına Ümit Karan'ı getirdiklerini söyledi.

Karan ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirten Bolat, "Hocamıza başarılar diliyoruz." dedi.